Adapazarı Belediyesi personeline drone eğitimi

Adapazarı Belediyesi İmar ve Teknik İşler Müdürlüğü personeli, belediyeye yeni alınan drone kullanımı statta uygulamalı olarak öğrendi. Drone hali hazır haritaların güncellenmesi ve kaçak yapıyla mücadele gibi belediyenin birçok hizmetinde kullanılabilecek.

Adapazarı Belediyesi İmar ve Teknik İşler Müdürlüğü, belediyenin hali hazır haritalarının güncellenmesi, Ortofoto haritalarının yapılması, numarataj sisteminin daha düzenli yapılması ve imara aykırı kaçak yapı kontrolünü sağlamak amacıyla İnsansız Hava Aracı (İHA) diğer bir adıyla Drone aldı. İmar Teknik İşler'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Deverenli ve İmar personeli Atatürk Stadı'nda Drone kullanımı hakkında bilgilendirildi.

Drone kullanımların son bir yılda belediyelerde hızla yaygınlaştığını ifade eden Başkan Yardımcısı Deverenli, "Geçmiş yıllarda sadece Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından güvenlik amacıyla kullanılan Drone'ler artık belediyelerin de vazgeçilmezi oldu. Bizde İmar ve Teknik İşler birimi olarak, belediyenin hali hazır haritalarının güncellenmesi, Ortofoto haritalarının yapılması, Numarataj Sisteminin daha düzenli yapılması ve imara aykırı kaçak yapı kontrolünü sağlamak amacıyla belediyemizin birçok hizmetinde kullanabileceğimiz Drone satın aldık. Bilindiği gibi üzerine kamera ve fotoğraf çekme sistemi monte edilmiş olan bu araçlar, yukarıdan istediğimiz araziyi istediğimiz yükseklikte ve pozisyonda çekmemizi sağlayacak" dedi.