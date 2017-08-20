Adana’nın açık hava stüdyosu Yerköprü

Adana'daki Yerköprü mesire alanı; bitki örtüsü, irili ufaklı şelaleleri, akan nehri, piknik yapmak isteyenlerin yanı sıra düğün fotoğrafı çektirmek isteyen gelin ve damatların da uğrak yeri haline geldi.

Karaisalı ilçesine bağlı Gümüşlü Mahallesi'nde bulunan ve Adana'ya sadece 65 kilometre uzaklıkta olan Yerköprü mesire alanı, doğal güzellikleriyle herkesi adeta büyülüyor. Adana'nın yaz sıcağında Yerköprü şehrin stresinden kaçmak isteyenlerin en fazla uğradığı mesire alanlarının başında geliyor. Yerköprü, Toros Dağları'ndan çıkıp gelen buz gibi içme suyu yazın bunaltıcı sıcağında vatandaşları serinletirken, irili ufaklı oluşan şelaleler de görenleri büyülüyor.

Gelin ve damatlar için açık hava stüdyosu

Doğası ile herkesi büyüleyen Yerköprü, yeni evlenen çiftler için de adeta doğal bir stüdyo. Gelin ve damat ağaçların, akarsuyun ve şelalelerin önünde fotoğraf çektirerek hem güzel bir anıya sahip oluyor, hem de düğün stresi ve yorgunluğunu atıyor.

Yerköprü, eşsiz doğa güzelliğinin yanı sıra sunulan piknik alanlarıyla da dikkat çekiyor. Vatandaşlara hem kendi kendilerine piknik yapma imkanı sunulurken, hem de yanı başlarında bulunan restoranda yemek yeme imkanı buluyorlar. Ayrıca, oluşan küçük göllerde kümes hayvanları da vatandaşların ilgisini çekiyor.