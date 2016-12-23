Adanalı gençlerden birlik beraberlik mesajı

Yapımcı-Yönetmen Hasan Yıldız, Adana'da Yüreğir Gençlik Merkezi'nde binlerce genç ile bir araya geldi. Etkinlikte gençler üzerlerine giydikleri ve 81 ilin isimlerinin yazılı olduğu bayraklı tişörtlerle sahneye çıkarak birlik beraberlik mesajı verdi.

Yıldız, tüm Türkiye'de sürdürdüğü "Gelecek Henüz Avuçlarınızda" konseptli kariyer sohbetleri ve aynı adı taşıyan kitabının imza gününde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Adana Yüreğir Gençlik Merkezi'nin konuğu oldu.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Ahmet Çözer, Gençlik Merkezi Müdürü Ekrem Ulu ve yaklaşık iki bin gencin katıldığı etkinlikte konuşan Yıldız, bu büyük ülkenin son zamanlarda, içerideki ve dışarıdaki kötü emelli hainler tarafından hala bölünmek ve yıkılmak istendiğini söyledi. Yıldız, "Bu da bize binlerce yıllık bir planın yani şark meselesinin devam ettiğini gösteriyor. Bu anlamda en çok siz gençlere görev düşüyor. Birbirinizin farklı kimliklerinden ziyade aynı vatan, aynı bayrak altında yaşayan bir millet olduğunuzu ve aynı dili konuştuğunuzu unutmayacaksınız. Bu verilecek en güzel yanıttır. Unutmayınız ki, biz birlikte büyük güçlü bir Türkiye'yiz. Böyle bir arada inanın çok güzeliz" dedi.

Yapımcı - Yönetmen Hasan Yıldız'ın konuşması sonunda ise büyük bir sürpriz yaşandı. Yaşları 15 ile 25 arasında değişen gençler üzerlerine giydikleri ve 81 ilin isimlerinin yazılı olduğu bayraklı tişörtlerle sahneye çıktı. Her bir ilin adı Hasan Yıldız tarafından tek tek okunduğunda orada bulunan kalabalık da hep bir ağızdan "burada" diyerek yanıt verdi.