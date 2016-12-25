Adana’da Suriyeli çocuk pompalı tüfekle başından vurularak ağır yaralandı

ADANA (İHA)-Adana'da, başından pompalı tüfekle vurulan Suriyeli çocuk ağır yaralandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Suriyeli Abdulkerim Jesri'yi Yenibey Mahallesi'ndeki bir evde başından pompalı tüfekle vurulmuş halde bulan komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Abdulkerim Jesri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Suriyeli çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlatırken, Suriyeli çocuğun hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta bulunan komşusu B.D., çelişkili ifadeler verdiği için gözaltına alındı.