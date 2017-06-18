Adana’da bir kişi ölü bulundu

Adana'da Çoban Dede Türbesi civarında bir kişi ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki Çoban Dede Türbesi civarında temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, yerde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gördü. Temizlik görevlisi hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis şahsın ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede şahsın 57 yaşındaki Hanifi Sezen olduğu, kafasında kanama, vücudunun ise çeşitli yerlerinde morluk olduğu belirlendi. Polisin incelemelerinin ardından Sezen'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.