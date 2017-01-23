Adana’da bahçeye atılmış suikast silahı bulundu

Adana'da suikast silahı olarak da bilinen Uzi marka hafif makineli silah bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69041. Sokak'ta bir apartman sakini, bahçede bir silah ve ona ait içi mermi ile dolu şarjör görünce yoldan geçen birine olayı anlattı. Bu vatandaşta polisi arayarak haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, suikast silahı olarak da bilinen Uzi marka hafif makineli silah ile şarjörün ayrı yerde olduğunu gördü. Çevrede başka silah ya da mühimmat olma ihtimaline karşı arama yapan polis, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra silahı alarak balistik inceleme yapmak üzere emniyete götürdü.