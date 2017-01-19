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  3. Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "3’ü ağır 11 yaralımız var"
Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "3’ü ağır 11 yaralımız var"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "3’ü ağır 11 yaralımız var"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda çıkan yangının, mahkûmlar tarafından yapıldığını...

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda çıkan yangının, mahkûmlar tarafından yapıldığını söyledi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş basına yaptığı açıklamada,"Kürkçüler cezaevinde 23.30 sıralarında 6 hükümlü ve tutuklunun kaldığı koğuşta yangın çıktı. Yangın üzerine 5 kamu görevlisi müdahale ediyor. Şuan 11 tane yaralımız var. Hepsi dumandan zehirlendi. Hükümlü ve tutuklulardan 3 tanesinin durumu ağır, diğer kişilerin durumları çok iyi, kamu görevlilerimizin de durumları iyi. Yangını koğuşta bulunan çocuklar bilerek çıkarıyor" ifadelerini kaydetti.

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