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  3. Adana Kürkçüler Cezaevi’nde yangın çıktı. Dumandan etkilenen ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Adana Kürkçüler Cezaevi’nde yangın çıktı. Dumandan etkilenen ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Adana Kürkçüler Cezaevi’nde yangın çıktı. Dumandan etkilenen ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

IHAAW015007-ASA/19-01-2017 - Adana Kürkçüler Cezaevi'nde yangın çıktı.

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IHAAW015007-ASA/19-01-2017 - Adana Kürkçüler Cezaevi'nde yangın çıktı. Dumandan etkilenen ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. 19.01.2017 01:50:07 TSI NNNN

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