IHAAW015007-ASA/19-01-2017 - Adana Kürkçüler Cezaevi'nde yangın çıktı. Dumandan etkilenen ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. 19.01.2017 01:50:07 TSI NNNN