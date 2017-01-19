Adana Kürkçüler Cezaevi’nde yangın çıktı. Dumandan etkilenen ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
IHAAW015007-ASA/19-01-2017 - Adana Kürkçüler Cezaevi'nde yangın çıktı.
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IHAAW015007-ASA/19-01-2017 - Adana Kürkçüler Cezaevi'nde yangın çıktı. Dumandan etkilenen ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. 19.01.2017 01:50:07 TSI NNNN
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