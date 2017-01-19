Adana Kürkçüler Cezaevi çocuk koğuşunda yangın çıktı

Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda yangın çıktı.

Yangın, saat 23.45 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Kürkçüler mevkindeki Açık ve Kapalı Cezaevin'de bulunan çocuk koğuşunda meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanan ve dumandan etkilenen çocuk koğuşunda aralarında mahkum ve gardiyanların da bulunduğu 11 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Çocuklardan biri ve baş gardiyanın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Cumhuriyet Baş Savcısı Ali Yeldan, dumandan etkilenen mahkumlar hakkında bilgi almak için Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine geldi.