Adana her mevsim rengarenk

Adana Büyükşehir Belediyesi, son 3 yılda 12 milyon çiçek ve 180 bin fidanı toprakla buluşturdu. Sorumluluğundaki 13 milyon 286 bin metrekare yeşil alanda hizmet üreten Adana Büyükşehir Belediyesi, kente 300 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırarak, Adana'nın dört bir yanını çiçek bahçesine dönüştürdü.

Adana'da peyzaj sanatlarını sıra dışı çalışmalarla renklendiren Adana Büyükşehir Belediyesi, 86 bin dekar büyüklüğe erişen fidanlıklarında her yıl yaklaşık 8 milyon 156 bin adet ağaç fidesi, çalı türü bitkiler, mevsimlik bitki ve çiçekleri yetiştirdi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, mevsime uygun üretilen bu fidan, bitki ve çiçekleri toplam büyüklüğü 1 milyon 424 bin metrekareye ulaşan parklar, rekreasyon alanları, bulvarlar, caddeler ve mesire alanlarına dikip, Adana'ya rengarenk bir görünüm kazandırdı.

Dikey bahçe görkemi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda kent estetiğine uygun peyzaj düzenlemeleri yapan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri "Alternanthera" çiçeğiyle dikey bahçe görkemini Adana'ya yansıttı. Toplam 688 metrekarelik dikey bahçe çalışmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti, Türk Bayrağı, "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazısı ve Nasrettin Hoca tasvirleri başta olmak üzere çeşitli tasarımlar kentin çehresini değiştirdi.

İlkbahara hazırlık

'Yeşiller içinde bir Adana" hedefiyle refüj ve altgeçitlerdeki peyzaj çalışmalarını da düzenli olarak devam ettiren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, tüm ilçelerde yeşil alanlardaki ağaçların budama ve bakımlarını yaparak, ilkbahara hazırladı. Atölye biriminde bank, kamelya, piknik masası ve ahşap donatı elemanları üretip, ihtiyaç duyulan yerlere montajını yapan Büyükşehir ekipleri, çevre temizliği bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla okullara, resmi kurum ve kuruluşlara 2 bin 500 adet bank ve 300 adet çöp kovası yerleştirildi.