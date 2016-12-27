Adana Demirspor’da izin başlıyor

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, devre arası kamp çalışmalarını Aytaç Durak Tesisleri'nde sürdürüyor.

Ligin ilk devresinde 18 puanla 12. sırada yer alan Adana Demirspor'da antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetimindeki antrenman daha sonra 5'e 2, kuvvet ve dar alanda topla oyunla devam etti. Mavi-lacivertli ekibin yağmur altında yapılan antrenmanında neşeli anlar yaşarken, kaleciler Recep Öztürk nezaretinde çalıştı.

Çarşamba günü sabah saatlerinde yapılacak olan çalışmaların ardından Engin İpekoğlu, oyunculara 2 Ocak tarihine kadar izin verecek. Tekrar Adana'da toplanacak olan Adana Demirspor takımı çalışmalarının bir bölümünü yine burada yapacak.

Öte yandan, Engin İpekoğlu yarın saat 13.00'te Aytaç Durak Tesisleri'nde basın toplantısında değerlendirmelerde bulunacak.