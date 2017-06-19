Adana Demirspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da prensipte anlaştığı defans oyuncusu Yiğitcan Erdoğan, sağlık kontrolünden geçti.

Özel bir hastanede yapılan sağlık kontrollerinde öncelik kan değerlerine bakılan Yiğitcan Erdoğan, ilk olarak efor sonra da solunum testine girdi. Daha sonra da MR'ı çekilen oyuncu sağlık kontrolleri tamamladı. Yiğitcan Erdoğan ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacak.