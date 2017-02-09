Adana basını için Gaziantep’e otobüs

Çukurova Press ile Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) girişimleriyle Seyhan Belediyesi tarafından Adanaspor'un deplasmanda yapacağı Gaziantepspor maçı için otobüs kaldırıyor.

Son haftalarda oynadığı başarılı maçlarla dikkati çeken ve son 5 maçta 3 galibiyet ve iki beraberlik alan Adanaspor, bu hafta Pazartesi günü 20.00'de karşılaşacağı maç için de sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın geçen sezon PTT Lig'de mücadele ederken Adanaspor'un Süper Lig'i garantilediği Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı için de basın mensuplarının rahatlıkla gidip-gelmeleri için otobüs tahsis ettiğine dikkat çeken Çukurova Press Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kanber, "Adana takımlarının her zaman yanında olan Başkanımız Zeydan Karalar'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Adanasporumuz son haftalarda çok başarılı maçlar çıkarıyor ve bu maçta da aynı başarıyı göstereceğine inanıyorum" dedi.

TSYD ile yaptıkları ortak çalışmayla basın mensuplarına otobüs kaldırılacağını belirten Kanber, "Gaziantep'e gitmek isteyen Adanalı basın mensupları isimlerini TSYD Adana Şubesi yetkilisi Mehmet Önal'a akredite yaptırabilir. Çok önemli gördüğümüz bu maç için otobüs 13 Şubat Pazartesi günü saat 15.00'te 5 Ocak Fatih Terim Stadı önünden kalkacaktır" diye konuştu.