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Adalet Komisyonu toplandı

Adalet Komisyonu toplandı

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında toplanan komisyonda; "Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların...

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu toplandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında toplanan komisyonda; "Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" görüşmeleri yapıldı.

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