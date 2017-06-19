Adalet Komisyonu toplandı
AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında toplanan komisyonda; "Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların...
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu toplandı.
AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında toplanan komisyonda; "Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" görüşmeleri yapıldı.
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