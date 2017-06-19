Adalet için 2 dakikalık "duran adam" eylemi
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden CHP Ardahan İl Teşkilatı 2 dakikalık durma eylemi gerçekleştirdi.
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CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden CHP Ardahan İl Teşkilatı 2 dakikalık durma eylemi gerçekleştirdi.
CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan ve beraberindekiler İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ardahan Merkez Kongre Caddesi üzerinde 2 dakikalık "duran adam" eylemi gerçekleştirdi.
Eylemin ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.
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