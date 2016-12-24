Adalet Bakanı Bozdağ: "Bu Meclis Anayasa yapamaz mı? Aramızdaki fark bu, size göre sadece darbeciler Anayasa yapar"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu Meclis Anayasa yapamaz mı? Aramızdaki fark bu, size göre sadece darbeciler Anayasa yapar. Bu Meclis de bal gibi yapar" dedi.

Bakan Bozdağ, Anayasa Komisyonu'nda Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili Tuncay Özkan arasında Anayasa yapma tartışması yaşandı. Bozdağ, "Bu Meclis Anayasa yapamaz mı? Aramızdaki fark bu, size göre sadece darbeciler Anayasa yapar. Su Meclis de bal gibi yapar" dedi.