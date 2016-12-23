Gonya tabiriyle aylardır mızılıyoruz;

“Kuralık yakamızı bırakmayacak…”

“Küresel ısınma, bundan sonra işler fena…”

“Öldük, bittik, pirişanız…”

Rabbimizin hazinesinin bolluğuna bir bak hele… Bir gecede dört yıldır görmediğimiz karı kapımıza yığıverdi…

Maşallah…

Çil çil altın gibi rahmet tam da bu zamanda…

Bereket yağıyor…

***

Hala mızılayan çok…

“Beyaz esaret…”

“Beyaz kâbus…”

“Kar engeli...”

Ağızlarına kürekle vurasımız geliyor…

***

Bir gecede neredeyse bazı yerlerde yarım metre ulaşan kar yağışı yüzünden oluşan aksamalar nedeniyle, haklı da olsa sabırsızca belediyelere de saydıran çok…

Ne yapsınlar?

Şahidiz binlerce insan canla başla kar mücadelesi yapıyor… Her tarafa koşmaya çalışıyorlar, yetişmiyor, yetişmez de…

Tüm bunları gören biri olarak tek ricamız var;

Azıcık sabır…

Bugün akşam saatlerine kadar karın aralıksız yayacağını söylüyordu biz bu satırları yazarken Meteoroloji yetkilileri… Şehir merkezinde kapalı yol yok ama açılan yollarda yağışın devam etmesiyle birlikte dakikalar sonra eski halini alıyor…

***

Büyükşehir Genel Sekreteri Hasan Kılca Bey ile görüştük;

“Ekiplerimiz canla başla yolları açık tutmak için mücadele ediyorlar ama maşallah rahmet çok yoğun yağıyor, açtığımız yol arkamızdan yeniden eski halini alıyor, bu anlamda Konyalılardan birazcık sabır bekliyoruz…” dedi…

“Her nimetin bir külfeti vardır…” derdi büyüklerimiz…

Ama her şeye rağmen Cenab-ı Hakk’a binlerce kez şükrediyoruz…

Son bir yıl içinde bunalan halkımıza en güzel haber göklerden lapa lapa indi… Gonya tabiriyle “Accık sabır...” diyoruz…

Yetkililerimize de;

“Accık daha gayret...” diye sesleniyoruz…