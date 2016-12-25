Aç kalan yavru köpekler yürekleri sızlattı

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle çöplerde yiyecek bulmaya çalışan yavru köpekler yürekleri sızlattı.

Bir haftadır Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ağrı'da, bugün kar yağışı yeniden başladı. Kar yağışının ardından kentteki sokak ve caddeler kapanırken, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Karla kaplanan kentte hayvanlar da çöplüklerde yiyecek bulmaya çalışıyor. Kazım Karabekir Mahallesi Beşevler Caddesi'ndeki çöplerin arasında yiyecek bulmaya çalışan yavru köpekler yürekleri sızlattı. Çöplerin arasında karnını doyurmaya çalışan yavru köpekler, oyun oynamayı da ihmal etmedi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle il genelinde 535 köy yolu ulaşıma kapandı.