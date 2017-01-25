Aç kalan tilki benzin istasyonuna sığınarak karnını doyurdu

Erzurum'u etkisi altına alan kar yağışı, ormanda hayvanların yiyecek bulmasını zorlaştırıyor. Aç kalan tilki benzin istasyonuna gelerek karnını doyurdu.

Erzurum'un Çat ilçesinde bir tilki benzin istasyonuna gelerek insanlarla yakınlaştı. Aç kaldığı için ilçe merkezine inen tilkiyi benzin istasyonunda çalışan işçiler ekmekle karnını doyurdu. Bir süre işçilerin verdiği ekmekleri yiyerek karnını doyuran tilki, daha sonra yeniden ormanlık alanın yolunu tuttu.