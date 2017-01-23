Aç kalan karaca şehir merkezine indi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kar yağışları nedeniyle ormanda yiyecek sıkıntısı yaşayan karaca, şehir merkezine indi.

Tosya'da ağır geçen kış şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ormanda yiyecek sıkıntısı çeken karaca, aç kalınca indiği şehir merkezinde vatandaşlar tarafından görüntülendi. İlçenin Marangozlar sanayi sitesi ile itfaiye merkezinin bağlantı yolunda aracıyla ilerleyen bir vatandaş, yol ortasında koşan karacayı görünce telefonuyla o anları görüntüledi. Fark edildiğini anlayan karaca ise hızla uzaklaşarak girdiği ormanlık alanda kayboldu.