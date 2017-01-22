Abdullah Avcı: “Saygıyı hak ediyoruz”

Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini alan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, kötü bir futbol oynandığını belirterek, "Buna karşın saygıyı hak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup olarak bu sezon ilk ligde ilk yenilgisini aldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Oyundaki planımız 2 türlü baskı üzerineydi. Bağlantıyı önden kesip bizim solumuza yönlendirmekti. Zaman zaman bu bağlantıyı kesemediğimizde, merkeze yönlendirmek vardı. Ancak özellikle 1 haftadır oluşturulan iklim, rakibimizin final maçı havasında sahaya çıkması, ilk 35 dakika kaos futbolu oynanması şeklindeydi. Bu bölümde mağlup duruma düştük. Bu bölümden sonra biraz daha topu indirip, Mossoro'nun baskıdan kurtulmasıyla daha rahat oynadık. İkinci yarıda 45-65 arası, rakip sahada daha etkili olduk. İki takım adına da oyun kalitesi olarak son derece kötü kalitedeydi. "Kazanmak için her yol mubah" mantalitesi bizim ülkemizin bir gerçeği. Bir gün bir yerde kaybedecektik ve burada kaybettik. Sonuna kadar oyunun içinde olduk. Son bölümde Fenerbahçe vakit geçirmek için bekledi. Bu da bizim ciddi bir takım olduğumuzu gösterir. Bizim için yarış devam ediyor. Bir yerde kaybedecektik. Lige haftalık olarak bakıyoruz. Takımda dalgalanmalar olacağını düşünmüyorum. Zihinsel olarak çok iyi durumdayız. Eğer rakibimiz için, bizimle oynanacak olan karşılaşmaya final maçı gözüyle bakılıyorsa, bundan daha güzel bir şey olamaz. Bu durum, bizim saygıyı hak ettiğimizi gösteriyoruz. Ancak oynanan oyun ve maç için özür dileriz" dedi.

"Şampiyonluktan hiç bahsetmedim"

Ligin başından bu yana şampiyonluk kelimesini telaffuz etmediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Ben bu zamana kadar şampiyonluktan hiç bahsetmedim. Bugün fark 10 puan da olsaydı bunu söylemeyecektim. İki senedir 59 puan topluyoruz. Bugün ligin en fazla gol atan takımıyız. Bizim gördüğümüz saygı, şampiyonluktan daha önemli" dedi.

"Emre bugün 300. maçına çıkmış çok değerli bir futbolcudur"

Avcı, tecrübeli futbolcu Emre için de, "Emre bugün Türkiye Ligi'nde 300. maçına çıkmış çok değerli bir futbolcudur. Saygıyı hak eden bir isimdir" ifadesini kullandı.

"Çok kötü bir futbol izledik"

İki takımın da sahada çok kötü bir görüntü ortaya koyduğunu söyleyen Avcı, "İki takım da bugün çok kötü oynadı. Ne Fenerbahçe, ne de biz üstünlük kuramadık. Bugün atan kazanacaktı, ya da berabere bitecekti. Fenerbahçe attı ve kazandı. Fenerbahçe için final maçı algısı oluşturuldu. Bu algı, ligin sonunda olur. Ligin 18. haftasında final maçı olmaz. Hem bizim adımıza, hem de Fenerbahçe adına çok keyifsiz bir maç oldu. Fenerbahçe seyircisi kazandığı için memnundur ancak oyun olarak memnun değildir" dedi.

Son olarak video hakem uygulaması hakkında da konuşan Abdullah Avcı, "Teknoloji bu işin içine girince iki taraflı bakmak gerekir. Futbolun doğasının bozulması ya da futbol endüstrisinin gelişmesinin takibi. Video hakem uygulaması da bu doğrultuda incelenip karar verilecektir" diyerek sözlerini tamamladı.