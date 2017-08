Abdullah Avcı: “Şampiyonlar Ligi’nin içinde olmak en büyük hayalimiz”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda oynayacakları Sevilla maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Avrupa Ligi garanti olsa da Şampiyonlar Ligi'nin içinde olmak en büyük hayalimiz. Bunu da sonuna kadar zorlamak istiyoruz" dedi.

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında yarın saat 21.45'te başlayacak mücadelede Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulunan turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, "İlk maçta bu seviye için zaman zaman basit hatalarla kaybettik. Yarın yeni bir gün. Maç 0-0 başlayacak. Avantajımızı oyun aklıyla sonuna kadar kullanacağız. Oyun içindeki gelişmeler oyunun içinde başka bir oyunu getirecektir. Avrupa Ligi garanti olsa da Şampiyonlar Ligi'nin içinde olmak en büyük hayalimiz. Bunu da sonuna kadar zorlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her sene buralarda olmak istiyoruz"

Her sene Avrupa'da mücadele etmek istediklerini belirten Avcı, "Uluslararası seviyede ne kadar oynayabilirsek o kadar iyi. Her sene buralarda olmak istiyoruz. Oyunculara katkı sağlıyor. Her sene bu seviyede maç oynayabilmek bizim için en önemli hedeflerden bir tanesi" şeklinde konuştu.

"Rakibimiz bizi ciddiye alıyor"

Sevilla'nın Espanyol maçında ciddi bir rotasyona gittiğine dikkat çeken Abdullah Avcı, "Bizi çok kolay görmüyorlar, hocaları da söyledi. İlk maçta geçişlerde çok top kaybettik. Topu kaybetmeyen bir takıma karşı topun peşinde fazla koşmak çok sağlıklı olmuyor. Kazanırız, kaybederiz ama oyun gücümüzü sahaya yansıtacağız. Umarım karşılığını alırız" diye konuştu.

Medipol Başakşehir'in kaptanı Volkan Babacan ise kulüp olarak Avrupa kupalarında tecrübesiz ama oyuncu grubu olarak tecrübeli bir ekip olduklarını söyledi.