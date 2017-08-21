8 bin liralık saman balyalarını yaktılar
Eskişehir'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 8 bin lira değerindeki saman balyalarını yaktı.
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Eskişehir'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 8 bin lira değerindeki saman balyalarını yaktı.
Olay, Seyitgazi ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. M.A.D. isimli vatandaş, tarlasında bulunan ve maddi değeri yaklaşıl 8 bin lira olduğunu söylediği 975 adet saman balyasının yakıldığını beyan ederek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri saman balyalarını yakan kimliği belirsiz kişi veya kişileri ararken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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