8 bin liralık saman balyalarını yaktılar

Eskişehir'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 8 bin lira değerindeki saman balyalarını yaktı.

Olay, Seyitgazi ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. M.A.D. isimli vatandaş, tarlasında bulunan ve maddi değeri yaklaşıl 8 bin lira olduğunu söylediği 975 adet saman balyasının yakıldığını beyan ederek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri saman balyalarını yakan kimliği belirsiz kişi veya kişileri ararken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.