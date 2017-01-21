74 yaşındaki kadın gençlerin çeyizini süslüyor

Gaziantep'te 74 yaşındaki bir kadın, Antep işi işlemeyle gençlerin çeyizini süsleyip 8 nüfuslu ailesini geçindiriyor.

6 yaşında annesinde öğrendiği Antep işi işlemeyi 68 yıl boyunca geçim kaynağı yaptı. Bir işlemeyi 1 ayda bitirip tanesini bin TL'den satan 74 yaşındaki Edibe Çeker, bu işle 8 çocuğunu büyütmeyi başardı. İki çocuğunu okutarak 7 çocuğunu evlendiren Çeker, bu işi zevkle yaptığını söylüyor. Ailesini kendisinin geçindirdiğini belirten 74 yaşındaki Edibe Çeker, "Bu işi 6 yaşında annemden öğrenmeye başladım. İlerleyen yıllarda bu işi ticarete dökmeye karar verdim. Eşim vefat edince 8 çocuğumla yalnız kaldım. Çalışanım olmadığı için bu işi yaparak çocuklarıma ben baktım. 2 çocuğumu okuttum. 7 çocuğumu evlendirdim ve hala bu işi yapıyorum. Bu işi çok seviyorum. Yaptığım el işi işlemeleri, İstanbul, Ankara, İzmir gibi bölgelere satıyorum. Evlilik hazırlığı yapan gençler alıyor benden. Her bir nakışı bir ayda bitiriyorum. Tanesini bin TL'den satıyorum. Babamdan kalan derme çatma evde kalıyorum. Kira ödemediğim için bu para bana ve çocuklarıma yetiyor. Bu işi bırakmayı düşünmüyorum, çünkü bu işi çok seviyorum" dedi.