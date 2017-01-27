6 Maddede Tüp Bebek Sonrası Gebelik

Tüp bebek tedavisi ile gebe kalan kadınların tüp bebek tedavisi sonrasındaki hamilelik sürecinde dikkatli olması gereken bazı önemli noktalar vardır. Özellikle gebeliğin başlaması ile birlikte uzman doktorlar tarafından anne adaylarına gerekli uyarılar yapılarak bilgilendirmeler sağlanır. Bu bakımdan tüp bebek tedavisinin başarılı bir şekilde sonuçlanması ve canlı doğumun gerçekleştirilebilmesi adına anne adayının doktor önerilerine tamamen uyması oldukça önemlidir. Tüp bebek tedavisiyle gebe kalan kadınların en çok merak ettiği sorular ve tüp bebek sonrası gebelik için dikkat edilmesi gereken detaylar şöyle;

Tüp Bebekte Gebelik Belirtileri Nelerdir?

Tüp bebek sonrasında gebelik belirtilerinin anne adayı tarafından fark edilmesi pek mümkün değildir. Çünkü normal hamileliklerde dahi genelde bir aylık süreler içerisinde hamilelik şüpheleri oluşabilmektedir. Tüp bebek tedavisinde genelde 12 günlük bir süre içerisinde işlemler sonuçlandırıldığından dolayı 12 günün ardından yapılacak kan testi ile birlikte kişinin hamile olup olmadığı kesin bir şekilde öğrenilir.

Tüp Bebek Gebeliğinde Bulantı Ve Kusma Problemleri Nasıl?

Tüp bebek tedavisi ile hamile kalan anne adaylarının yaşayacağı hamilelik süreci normal hamileliklerden farksızdır. Bu konuda tek fark hamile kalınma şeklidir. Bu bakımdan bulantı ve kusma ilk aylardan itibaren yaygın olarak görülür ve tüp bebek tedavisi ile hamile kalan anneler için de benzer durum söz konusudur.

Tüp Bebek Gebeliğinde En Çok Hangi Aylar Önemli?

Hem tüp bebek hem de normal hamileliklerde önemli olan aylar ilk üç aydır. Erken doğum, çoğul gebelik ve düşük gibi istenmeyen sorunlar bu İlk üç ay içerisinde sıklıkla görülmektedir. Bu nedenle hamileliğin 3 ay boyunca yakından takip edilmesi ve çok küçük olumsuz durumlarda dahi doktor kontrolünün yapılması gerekir.

Tüp Bebek Gebeliğinde Beslenme Nasıl Olmalı?

Bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve annenin hamilelik süresinde sağlık problemleri yaşamaması adına beslenmeye dikkat edilmesi gerekir. Tüp bebek tedavisi ile hamile kalmayı başaran bir kadının beslenmesinde dengeli bir şekilde tercih yapması gerekir. Aynı zamanda doktor tarafından yapılacak tavsiyelere uygun bir beslenme programının sürdürülmesi gerekir.

Tüp Bebek Gebeliğinde Öneriler Neler?

Tüp bebek tedavisiyle beslenmenin dışında kötü alışkanlıklardan uzak durulması ve yeni alışkanlıkların kazanılması gerekir. Öyle ki günlük yaşamında çok fazla su içmeyen bir annenin bebeğin daha iyi bir ortamda gelişmesi adına su içmeyi alışkanlık haline getirmesi gerekir. Doktorlar tarafından yapılan açıklamalarda hamile kadınların gün içerisinde en az 10 bardak su tüketmesi gerektiği belirtilir. Aynı zamanda bol bol su tüketmenin yanı sıra alkol ya da sigara gibi kötü alışkanlıkların da kesinlikle bırakılması, sigara içilen ortamda dahi bulunulmaması gerekmektedir.