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6 ilde “ByLock”çu 7 asker gözaltına alındı

6 ilde “ByLock”çu 7 asker gözaltına alındı

Giresun merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, "ByLock" üzerinden iletişim...

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Giresun merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, "ByLock" üzerinden iletişim kurdukları belirlenen 7 asker gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Giresun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda " ByLock" kullandıkları belirlenen ve aralarında meslekten ihraç edilenler ile açığa alınanların da bulunduğu 7 asker, Giresun, Manisa, Rize, Düzce, Erzurum, Hatay'da gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan 2 askerin ise yakama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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