6 Bin 200 ailenin evlerine tek tek yardım götürüldü

Adıyaman Belediyesi tarafından Ramazan ayı münasebetiyle hazırlanan yardım kolileri, oluşturulan ekipler tarafından TOGEM'de kaydı bulunan 6 bin 200 ailenin evlerine bırakıldı.

Sosyal belediyecilikte öncü olan Adıyaman Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı şerif dolayısıyla yoksul aileler için hazırlattığı yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar bıraktı.

Yardıma muhtaç aileleri kayıt altına alarak rutin yardımlarda bulunan Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki TOGEM'de kaydı bulunan 6 bin 200 aileye tek tek ulaştırılan yardımlarla ilgili bilgi veren yetkililer, geçtiğimiz yıllarda TOGEM binasında dağıtılan yardım kolilerinin bu yıldan itibaren evlere kadar bırakılmaya başlandığını söyledi.

Belediye yetkilileri, "Adıyaman Belediyesi olarak her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız yardım kolilerini bu yılda yine ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin evlerine kadar bıraktık.

TOGEM'de kaydı bulunan 6 bin 200 aile için hazırladığımız kolilerimizin büyük bir kısmı dağıtılmış durumda. Hazırlanan koli içerisinde bir ailenin uzun süre ihtiyacını karşılayacak kadar temel gıda malzemeleri bulunuyor. Bunların dışında da sene içerisinde imkanlarımız dahilinde yardımlarımıza devam edeceğiz. Gıda yardımının yanında yoksul ve işsiz vatandaşlarımız için mesleki eğitim kursları ve seminerler düzenleyerek iş sahibi olmalarına olanak sağlıyoruz. Bu anlamda her zaman yanımızda olan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu'ya çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.