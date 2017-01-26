5’inci Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması 26 Mart’ta

Kur'an-ı Kerim'in anlamıyla insanları buluşturma hedefiyle 26 Mart'ta yapılacak 5'inci Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nda başvurular 19 Şubat'ta sona erecek. Yarışmanın Koordinatörü Onur Ocakdan, "Kaybedeni olmayan yarışmamıza 1 milyon kişinin başvuru yapmasını bekliyoruz" dedi.

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta ve Kur'an-ı Kerim'in anlamıyla insanları buluşturma hedefiyle düzenlenen 5'inci Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın başvuruları 19 Şubat'ta bitiyor. 26 Mart'ta yapılacak yarışmanın Koordinatörü Onur Ocakdan, "Teması "Yola çıkmak isteyene, yol açık" olan yarışmamız Türkiye'nin en büyük sivil yarışması olma özelliğini taşıyor. Bu sene bir milyon kişinin başvuru yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Yarışmanın amacının okuma alışkanlığının çok olmadığı günümüzde okuyan, düşünen bireylerin yetişmesine katkı sağlamak olduğunu söyleyen Ocakdan, "7'den 70'e herkesin katılabileceği ödüllü bir yarışma. Yarışmanın amacının günümüzde okuma alışkanlığının çok da olmadığı okuyan, düşünen okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla yapılıyor. Bu yılki konseptimiz "Kur'an-ı Kerim Meali" ve dört farklı Kur'an-ı Kerim Meali'nden yarışmacıları sorumlu tutuyoruz. Feyzü-l-Furkan Kur'an-ı Kerim Meali (Hasan Tahsin Feyizli), Kur'an-ı Kerim Meali (Türkiye Diyanet Vakfı), Kuranı Hakim ve Meali Kerim (Hasan Basri Çantay), Kur'an-ı Kerim Meali (Ömer Nasuhi Bilmen). Yarışmacılar istediği Meal'den çalışıp yarışmamıza katılabilir. Yarışmamıza özel birde çalışma kitabımız var" açıklamalarında bulundu.

"Mahkumlar ve engellilerde yarışmaya katılabilir"

Yarışmada sekiz farklı kategorinin olduğunu ifade eden Ocakdan, "A,B,C,D,E,F,G,H diye biz bu kategorileri sınıflandırdık. İlk altı kategori yaşa göre değişiyor. Merkezi sistemde ÖSYM tipinde kişiler aynı anda, Lefkoşa'da dahil olmak üzere yarışmamıza dahi olabilirler. Yarışma Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapılacak. Bütün bilgilendirmeler SMS ve e-posta ile yarışmacılara bildirilecek. Sivil Toplum Kuruluşları tarafından cezaevleri ve engelliler dezavantajlı grup olarak görülür. Ama biz bu yarışmayla oradaki insanlara da muhakkak ulaşmak istiyoruz. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de cezaevlerinde yarışmalarımız gerçekleşecek. Gerekli izinler Adalet Bakanlığı ve Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünden alındı. Bundan önceki yıllarda illerde cezaevlerindeki mahkumlardan ve engelli insanlardan il birincileri çıkıp Umre ödülü kazanan yarışmacılarımız oldu" dedi.

"Bu seneki hedefimiz bir milyon kişiye ulaşmak"

1 Kasım 2016'da yarışmanın kayıtlarının başladığını bildiren Ocakdan, 19 Şubat tarihine kadar kayıtların devam edeceğini söyleyerek "26 Mart 2017 Pazar günü saat 10.00'da Türkiye geneli 81 ilde 900'e yakın ilçede yarışmamız yapılacak. Türkiye genelinde 46 tane ödülümüz var. Ödüllerde ilk defa bu sene olacak bir şey var. Diyelim ki yarışmaya girip 50 ile 75 puan arasında alan beş kişi, 75 ve 100 puan arasında alan beş kişi toplamda 10 kişiye de ayrıca çekilişle Umre ödülümüz var. Yarışmaya katılma isteyenler ufkayolculuk.com web sitemizden kayıt ol butonuna tıklayarak başvurabilirler. Gerekli bilgilerini doldurup, doğum tarihini girdikten sonra zaten hangi kategoride yarışacaklarını sistem otomatik olarak veriyor. Kaybedeni olmayan bir yarışma, yarışmaya girip de ödül alamayanlar, destek olanlar herkes kazançlı çıkıyor. Bu sene 400 bine yakın yarışmacı kaydoldu. Bu seneki hedefimiz bir milyon kişiye ulaşmak. Yarışmamızın teması ise "Yola çıkmak isteyene, yol açık'" ifadelerini kullandı.