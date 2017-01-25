5. Kuşadası Balık Avı Turnuvası’na rekor başvuru

8-9 Nisan tarihleri arasında yapılacak 5. Kuşadası Balık Avı Turnuvası'na yurt içi ve yurt dışından rekor başvuru yapıldı.

Kısa sürede 2 bin 124 kişiye ulaşan başvuru sayısının turnuvanın yapılacağı tarihe kadar 3 bini geçmesi bekleniyor.

Dört yıldır yapılarak geleneksel hale gelen turnuvaya Türkiye'nin dört bir yanından katılacak yarışmacıların yanı sıra, Kıbrıs, Belçika ve Yunanistan'ın Sisam adasından başvurular yapıldı. Kuşadası Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Vedat Kazancıoğlu, Kuşadası Balık avı turnuvasına yurt dışından da katılım beklediklerini belirterek, " Duyurusunu kısa süre önce başlayan turnuvaya şu ana kadar toplam 2 bin 124 kişi başvurdu. Başvurular arasından seçilecek 80 kişinin katılımıyla yapılacak turnuva çocuklar, bayanlar ve erkekler olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek. Yarışma sonunda dereceye girenler hem ödül hem de hediye kazanacak. Hedefimiz Amatör Balıkçılığın sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması. Artık geleneksel bir yarışma halini aldı ve hem yurt içinde hem de yurt dışında örnek alınmaya başlandı. Bundan da gurur duyuyoruz " dedi.