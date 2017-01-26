42 yıllık taksicilik mesleğinde aldığı en ucuz araba

Niğde'de taksicilik yapan İbrahim Ceylan, 42 yıllık meslek hayatında en ucuz arabasına ÖTV muafiyetiyle sahip oldu.

Hükümetin taksiciler için ÖTV'yi kaldırmasının ardından taksiciler son model taksiler almaya başladı. Niğdeli taksici İbrahim Ceylan'da son model araba alarak müşterilerini artık daha konforlu taksiyle taşıyacak. İbrahim Ceylan, 42 yıllık meslek hayatında aldığı 14. arabasını diğer aldığı arabalara göre daha ucuza aldığını söyledi.

Taksi Şoförü Ceylan yaptığı konuşmada şunları söyledi; "42 yıldır ben bu taksicilik işini yapıyorum. Devletimiz, hükümetimiz sağ olsun bize bir ÖTV kolaylığı sağladığından dolayı teşekkür ediyorum. Eğer ÖTV indirimi olmasaydı ben bu arabayı alamazdım. Böyle bir şey yaptığı içinde bizde bundan faydalandık. Bu aracı almaya karar verdim. Bu Benim 42 yıllık meslek hayatımda 14'üncü arabam ve meslek hayatı boyunca aldığım en ucuz araba. Çünkü yüzde 40 ÖTV kolay mesele değildir. Bizim ulaşamayacağımız, yetişemeyeceğimiz bir ücrettir. Sağ olsun hükümetimiz bize bu fırsatı sağladı bizde bu fırsatı değerlendirdik.'dedi.

'Yeni arabayla yolculuk yapmak müşterilere keyif veriyor'

Eskiden arabalarımız aşınmıştı, imkanımız da yetmediğinden dolayı da değiştiremediklerine değinen taksi şoförü Ceylan, " Şimdi değiştirmemiz can güvenliğimiz açısından, müşteriye hizmet açısından çok güzel oldu. Arabalarımızı değiştirmemiz müşterilerimizin gurur duymasına ve sevinmesine neden oldu. Çünkü bu bir hizmettir. Eski arabayla değil de yeni arabayla yolculuk yapmak yolcularımıza da bir keyif veriyor." diye konuştu.