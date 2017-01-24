4 okulu soyan şahıs yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı İlçesinde bulunan 4 okulu soyan ve hırsızlık suçundan aranan şahıs, hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesinde bulunan 4 ayrı okulu soyan ve Söğütlü ilçesinde 2016 yılında bazı iş yeri, kamu kurumundan hırsızlık ve otomobil hırsızlığı suçları tespit edilen şahıs aranmakta idi. Ö.S., isimli şahıs, Karakamış Mahallesi Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde bulunan cami derneğini soyarken Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.