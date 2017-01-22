4 kentte elektrik kesintisi uyarısı

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ), planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında 25 Ocak Çarşamba günü Ankara, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ın bazı ilçelerinde ve belirli bölgelerinde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Başkent EDAŞ" tan yapılan açıklamaya göre, 25 Ocak Çarşamba günü Ankara'nın Etimesgut ve Keçiören ilçelerine, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine ve merkeze, Kırıkkale merkeze, Zonguldak Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli ve merkeze bağlı bazı mahalle ve sokaklara çeşitli saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak. Açıklamada, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabileceği kaydedildi. Başkent EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisinin uygulanacağı il ve ilçeler şu şekilde:

"Ankara

Ankara Etimesgut İlçesine 08:30 - 10:30 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle Şeyh Şamil Mahallesi 151 - 170 - 169 - sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Etimesgut İlçesine 11:00 - 13:00 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle Şeyh Şamil Mahallesi Sakarya Zaferi -181 - 176 - 180 - sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Etimesgut İlçesine 15:00 - 17:00 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle Yavuz Selim Mahallesi 10 - 570 - 573 - 572 - sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Keçiören İlçesine 10:00 - 12:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Ufuktepe Mahallesi Bilirler - Ergül - Gökçe - Güze - Molla - Saklambaç - İsmail Gülgeç - Şehit Süleyman Efe - 1229 - 1224 - Gümüş - Ufuktepe - 1228 - 1225 - 1223 - 1226- sokaklarına 19 Mayıs Mahallesi Çamlık - sokağına enerji verilemeyecektir.

Kastamonu

Kastamonu İli Bozkurt İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle Dursun Köyü Merkez Mahallesi İbrahim köyü Cedim Mahallesi Defne Mahallesi Kızılca Elma Güdülo Mahallesi Hatıp Mahallesi Yukarı Değirmen Başı Mahallesi Aşağı Değirmen Başı Mahallesi İkidam Mahallesi Sakızcılar Merkez Demirci Mahallesi Ulu Kesim Mahallesi Yaylatepe Kuz Mahallesi Asarbaşı Mahallesi aydın Mahallesi Arza Mahallesi Yenice Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Kastamonu İli Merkez İlçesine 09:00 - 12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Kuzeykent Mahallesi Beyazgül - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Kastamonu İli Merkez İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Kuzyaka Bucak Aşağıakça Köyü Çörtçü Mahallesi Kuzyaka Bucak Ötageçe Mahallesi Ballık Aşağıtepe Mahallesi Bayındır Avcı Mahallesi Kuzyaka Bucak Yukarı Mahallesi Hamit Kuzyaka Bucak Karaçomak Mahallesi Kuzyaka Bucak Demirci Mahallesi Hacılar Mahallesi Esenler Mahallesi Karaevli Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Kırıkkale

Kırıkkale İli Merkez İlçesine 10:00 - 14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Kazmaca Köyü sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak

Zonguldak İli Alaplı İlçesine 09:00 - 11:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Yeni Siteler Mahallesi İsmet İnönü - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Çaycuma İlçesine 08:30 - 10:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Saltukova Bucak İhsanoğlu Köyü Merkez Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Çaycuma İlçesine 10:40 - 12:40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Saltukova Bucak İhsanoğlu Köyü Geriş Mahallesi Saltukova Bucak Kuyu Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Çaycuma İlçesine 13:30 - 15:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Saltukova Bucak İhsanoğlu Köyü Bostancıoğlu Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Çaycuma İlçesine 15:40 - 17:40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Saltukova Bucak İhsanoğlu Köyü Eysanlar Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Devrek İlçesine 08:30 - 10:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Karakoçlu Köyü Merkez Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Devrek İlçesine 10:40 - 12:40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Karakoçlu Köyü Curukoğlu Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Devrek İlçesine 13:30 - 15:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Karakoçlu Köyü Merkez Mahallesi Güney Mahallesi Kadıoğlu Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Devrek İlçesine 15:40 - 17:40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Karakoçlu Köyü İbişoğlu Mahallesi Kadıoğlu Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Ereğli İlçesine 09:00 - 16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Ketenciler Köyü Merkez Mahallesi Kahyalar Mahallesi Cariyeli Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Ereğli İlçesine 09:00 - 16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Düzpelit Köyü Merkez Mahallesi Hasbeyler sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Merkez İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle İnağzı Mahallesi Dilektepe - Seyran - Ahmet Recep Bey - Bayram - Bağlık - Göktepe - Kilimli Yolu - Kaptan İlhan Kurtuluş - Şht. Erbenan Şentürk - Burç - M. Turhan Tınay - Mert - sokak/sokaklarına Kara Elmas Mahallesi Karakuş - Devran - sokak/sokaklarına Mithatpaşa Mahallesi Ankara - sokak/sokaklarına Tepebaşı Mahallesi Akşemsettin - Sarı Toprak - Harika - Fulya - Cevdet Müftüoğlu - Güneşli - Sokak/Sokaklarına Ye Özgür - Akyüz sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir."