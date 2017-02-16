4 ilde FETÖ operasyonu
Nevşehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında operasyon yapıldı.
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Nevşehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında operasyon yapıldı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanması ve ablalarına yönelik Nevşehir merkezli, Ankara, Balıkesir ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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