4 ilde FETÖ operasyonu

Nevşehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında operasyon yapıldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanması ve ablalarına yönelik Nevşehir merkezli, Ankara, Balıkesir ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.