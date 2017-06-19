4 bin öğrenciden 4 bin mezuna

İlk kurulduğu yıllarda 4 bin öğrenciye sahip olan Ordu Üniversitesi (ODÜ) bugün aynı sayıda öğrenci mezun etmenin gururunu yaşıyor.

Kurulduğu günden bugüne öğrenci sayısını artırmaya devam eden Ordu Üniversitesi, mezun ettiği öğrencilerle de akademik gelişimine gerekse ülke kalkınmasına katkı sağlamaya devam ediyor. ODÜ meslek yüksekokullarından bin 800, fakültelerden bin 700, yüksekokuldan ise 80 öğrenciyle toplamda yaklaşık 3 bin 600 mezun verirken 2017-2018 döneminde 6 bin 100 civarında yeni öğrenciye ev sahipliği yapacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, 2006'da 4 bin öğrenci ile başlattıkları bilim seferberliğinde bugün 22 bin öğrenciye ulaştıklarını belirtti. Rektör Yarılgaç, "Bu yıl mezuniyet töreni kutlamalarını Üniversitemizin birçok fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kendi yerleşkelerinde gerçekleştirerek mezuniyet coşkusunu ilçelere taşıma hem de şehir-üniversite bütünleşmesi noktasında önemli bir adım daha atmış olduk. Bu bağlamda 2016-2017 eğitim-öğretim yılımızda fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızdan çalışma hayatında önemli roller üstlenecek, toplumsal kalkınmayı tetikleyecek, entelektüel bilgi birikimine sahip 4 bin öğrencimizi daha mezun ederek ve önümüzdeki eğitim öğretim yılında 6 bin 100 yeni öğrenciye ev sahipliği yapacağız. 2016-2017 eğitim öğretim yılı itibari ile üniversitemizin ilk kurulduğu dönemde sahip olduğu öğrenci sayısı kadar mezun verir duruma gelmesi üniversitemiz ve şehrimiz adına son derece önemli bir gelişmedir" dedi.

"Hızlı gelişim ve değişim sürecindeyiz"

Yarılgaç, şu bilgileri verdi: "2010 yılında 80 kadar programımız vardı, bugün 235 kadar aktif programa sahibiz. Lisansüstü programlarda ise 79 kat büyüme ile çok ciddi bir gelişme sağladık. Bu programların hepsinden öğrencilerimiz mezun oluyorlar ve bir şekilde hayata atılıyorlar. Üniversitemizden başarıyla mezun olan öğrencilerin ülke kalkınmasından çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmasına, bilimin ilerlemesinden gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasına kadar çok geniş bir yelpazede bu vatanın ve milletin her unsuruna, mukaddes her değerine katkı sağlayacağı inancıyla araştırma geliştirme faaliyetlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz. Yakın gelecekte rekabetin asıl kaynağının, diğer bir deyişle en önemli rekabet kaynağının "bilgi" olacağını öğrencilerimizin zihinlerine işleyerek öğrenci mezun etmenin çabasını göstermekteyiz. Çünkü öğrencilik yalnız başına derse girip çıkmak, bilimsel bilgiyi ezberde tutmak değil; topluma karşı sorumluluk duymak, farkındalık üretme sürecidir. Ordu Üniversitesi olarak da bu hızlı gelişim ve değişim sürecinde ise bizim temel hedefimiz, bilgiye dayalı sistemlerle donatılmış bir toplumu geliştirmenin mücadelesini vermektir. Bu amaçla mezun ettiğimiz öğrencilerimizin eğitim sürecinin ardından ortaya koydukları başarı da bizim için önemlidir. Ordu Üniversitesi mezunlarının ön lisans programlarından mezun olduklarında birçok ara eleman formülünü tamamladığını ve dolayısıyla iş imkanına sahip olduklarını görüyoruz. Bu da bizi gerçekten çok mutlu ediyor, bu önemli bir gelişmedir."