4. BAK SETEM Akademi Ödülleri sahiplerini buldu

"2. Koruncuklar için BAK Liselerarası Kısa Film ve Senaryo Yarışması Ödülleri" ile "4. BAK SETEM Akademi Ödülleri", düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı katılımıyla ve Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen ödül töreni, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Şişli Kent Kültür Merkezi'ndeki törende açıklamada bulunan SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz, etkinliğin Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yapıldığını ve lise öğrencilerine açık bir yarışma olduğunu söyledi. Güleryüz, 5-6 aylık bir çalışmanın ardından başlayan yarışmaya liselerden geniş bir katılım olduğuna işaret ederek, "Hemen hemen Türkiye'nin her yerinden katılım oldu. Yapılan projeler de gerçekten çok etkileyiciydi. Yani liseli çocukların bu kadar derinlikli, yaratıcı ve tekniğe hakim olarak film çekmesi sinemamız adına bizim geleceğe umutla bakmamıza yol açtı" dedi.

Yarışma kapsamında sekiz dalda toplam 14 ödül verildiğinin altını çizen Güleryüz, "Bir de bu gece, dört yıldır sürdürdüğümüz belgesel animasyon kısa film dallarında da ödüller veriyoruz. Profesyonel ve amatör katılıma açık bir yarışma. Orada da çok sayıda ödül verildi" diye konuştu.

Mehmet Güleryüz, ödül alan gençlerin geleceklerini parlak gördüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Ben de filmleri bir taraftan seyirciyle birlikte izliyorum. Seyircilerin ilgisi de çok iyi. Çünkü lise çağında bir çocuğun bu kadar derinlikli yaşayabilmesi, empati kurabilmesi çok önemli. Tekniğe de çok hakimler. Çok yaratıcı filmler geldi. Senaryo yarışmamızın teması mülteci çocuklarla ilgiliydi. Orada şunu gördük ki, çocuklar gerçekten mülteci çocukların sorunlarına ilişkin bir duyarlılıkları var ve bu çok önemli. Çünkü geleceğimiz onlar ve mülteci çocuklar da bu zaman sürecinde bu ülkede yaşamlarını sürdürecekler. Onlara karşı olumlu bir şeyin gelişmesi çok önemli. Bunu da ancak sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarının iş birliği ile gerçekleşebilir."

"SETEM Emek Ödülü" Tolgay Ziyal'ın

SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Başkanı Figen Özbek ile vakfın mütevelli heyeti üyesi Prof. Dr. Tülin Yurtbay'ın açılış konuşmalarını yaptığı gecede sunuculuğu Janset Paçal üstlendi. Türk sinemasına emek veren ustaları anma amacıyla verilen "SETEM Emek Ödülü" yönetmen Yılmaz Atadeniz tarafından Tolgay Ziyal adına eşi Melda Ziyal'e takdim edildi.

2. Koruncuklar için BAK Liselerarası Kısa Film ve Senaryo Yarışması Ödülleri

Bu yıl Uluslararası İpek Yolu Kısa Film Yarışması'nın ise ikincisi düzenlendi. 4. BAK SETEM Akademi Ödülleri başlığı altında düzenlenen yarışmada Türkiye, Çin, Azerbaycan ve İran'dan toplam 19 kısa film yarıştı. İran'ın odak ülke olduğu festivalde ödüller sahiplerini bulurken, En İyi Kısa Film Ödülü alan filmin gösterimi gerçekleşti.

Belgesel, animasyon ve kurmaca film kategorilerinde toplam 83 eserin yarıştığı yarışmada en iyi ödüller sahiplerini buldu. Tören sırasında ödül alan En İyi Belgesel, En İyi Animasyon ve En İyi Kurmaca filmlerin gösterimi gerçekleşti. 2. Koruncuklar için BAK Liselerarası Kısa Film ve Senaryo Yarışması Ödülleri alan eserler ve isimler şöyle:

"En iyi kurmaca film: Kedilerde Gider - Sezen Bildiren, en iyi yönetmen, Hoşçakal - Batuhan Çelik.

En iyi senaryo: Sessizliğin Dili - Burak Gençay, Hep Yek - Çağla Dündar.

En iyi görüntü yönetmeni: Beni Nazikçe Sev - Açı Lisesi Film Kulübü.

En iyi kurgu: Complimentary - Selim Aydın

En iyi kadın oyuncu: Hoşçakal - Atay Barburoğlu

En iyi erkek oyuncu: Müptela - Bedirhan Haydut

Jüri özel ödülü: Uzak - Bora Yavuz Subaşı, Nasılım - İlkay Köse, Cenk Adlı Holywood Klişesi - Ayşe Yağmur Doğan

SETEM Özel Ödülü: Gel Kardeşim - Mustafa Oruç, Emirhan Gençtürk

Mülteci temalı en iyi senaryo ödülü: Cennette Yemek Yiyelim - Deniz Bostan

Uluslararası İpekyolu Kısa Film Ödülleri alan eserler ve isimler şöyle:

En iyi film: Wound - Ali Rıza Salmanpur

En iyi yönetmen: The Unclean – Bahman Baham Ark

En iyi senaryo: Köprü - Reza Jamali

Jüri özel ödülü: Karlı Damlar - Hayede Moradi ve Ben İsmetem - Leyla Novruzi"

4. BAK SETEM Akademi Ödülleri alan eserler ve isimler şöyle:

En iyi belgesel ödülü: Süheyla - Gökhan Öcal, Yaşamın Kıyısında - M. Ali Poyraz

Belgesel dalında en iyi yönetmen: Kıllıt - Zeynep Altay

Belgesel dalında en iyi görüntü yönetmeni: Vefa - Baran Vardar

Belgesel dalında en iyi senaryo: Savaşın Konukları - Burçak Evren, Müjgân Taner

Belgesel dalında en iyi kurgu: Doğacan Aktaş - Ayva Göbeği, Dağların Oğlu- Y. Selim Taşçıoğlu, Hacı Elmas

Belgesel dalında jüri özel ödülü: İsterdim - Hasan Erdoğmuş

Animasyon dalında en iyi film ödülü: Arkhe - Batuhan Köksal

Animasyon dalında jüri özel ödülü: Önyargı - Fatih Yaşar

Kurmaca dalında en iyi kısa film ödülü: Sokak Sineması - Ömer Ferhat Özmen

Kurmaca dalında en iyi yönetmen ödülü: Medi - Resul Sakınmaz

Kurmaca dalında en iyi görüntü yönetmeni ödülü: Yeryüzündesin - Cevahir Şahin

Kurmaca dalında en iyi senaryo ödülü: Ayakkabı - Serhat Gönen, Aslı Bankoğlu

Kurmaca dalında en iyi kurgu ödülü: Yeryüzündesin - Umut Beşkırma,

Kurmaca dalında en iyi kadın oyuncu ödülü: Yeryüzündesin - İpek Türktan Kaynak Eflin - Hilal Çelebi

Kurmaca dalında en iyi erkek oyuncu ödülü: Sokak Sineması - Cavit Ak

Kurmaca dalında jüri özel ödülü: Gül Ali - Gökhan Altuntaş, Güney Kutbu - Emin Akpınar