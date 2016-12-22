4. BAK SETEM Akademi Ödülleri sahiplerini buldu
"2. Koruncuklar için BAK Liselerarası Kısa Film ve Senaryo Yarışması Ödülleri" ile "4. BAK SETEM Akademi Ödülleri", düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
"2. Koruncuklar için BAK Liselerarası Kısa Film ve Senaryo Yarışması Ödülleri" ile "4. BAK SETEM Akademi Ödülleri", düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı katılımıyla ve Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen ödül töreni, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Şişli Kent Kültür Merkezi'ndeki törende açıklamada bulunan SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz, etkinliğin Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yapıldığını ve lise öğrencilerine açık bir yarışma olduğunu söyledi. Güleryüz, 5-6 aylık bir çalışmanın ardından başlayan yarışmaya liselerden geniş bir katılım olduğuna işaret ederek, "Hemen hemen Türkiye'nin her yerinden katılım oldu. Yapılan projeler de gerçekten çok etkileyiciydi. Yani liseli çocukların bu kadar derinlikli, yaratıcı ve tekniğe hakim olarak film çekmesi sinemamız adına bizim geleceğe umutla bakmamıza yol açtı" dedi.
Yarışma kapsamında sekiz dalda toplam 14 ödül verildiğinin altını çizen Güleryüz, "Bir de bu gece, dört yıldır sürdürdüğümüz belgesel animasyon kısa film dallarında da ödüller veriyoruz. Profesyonel ve amatör katılıma açık bir yarışma. Orada da çok sayıda ödül verildi" diye konuştu.
Mehmet Güleryüz, ödül alan gençlerin geleceklerini parlak gördüğünü belirterek şunları kaydetti:
"Ben de filmleri bir taraftan seyirciyle birlikte izliyorum. Seyircilerin ilgisi de çok iyi. Çünkü lise çağında bir çocuğun bu kadar derinlikli yaşayabilmesi, empati kurabilmesi çok önemli. Tekniğe de çok hakimler. Çok yaratıcı filmler geldi. Senaryo yarışmamızın teması mülteci çocuklarla ilgiliydi. Orada şunu gördük ki, çocuklar gerçekten mülteci çocukların sorunlarına ilişkin bir duyarlılıkları var ve bu çok önemli. Çünkü geleceğimiz onlar ve mülteci çocuklar da bu zaman sürecinde bu ülkede yaşamlarını sürdürecekler. Onlara karşı olumlu bir şeyin gelişmesi çok önemli. Bunu da ancak sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarının iş birliği ile gerçekleşebilir."
"SETEM Emek Ödülü" Tolgay Ziyal'ın
SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Başkanı Figen Özbek ile vakfın mütevelli heyeti üyesi Prof. Dr. Tülin Yurtbay'ın açılış konuşmalarını yaptığı gecede sunuculuğu Janset Paçal üstlendi. Türk sinemasına emek veren ustaları anma amacıyla verilen "SETEM Emek Ödülü" yönetmen Yılmaz Atadeniz tarafından Tolgay Ziyal adına eşi Melda Ziyal'e takdim edildi.
2. Koruncuklar için BAK Liselerarası Kısa Film ve Senaryo Yarışması Ödülleri
Bu yıl Uluslararası İpek Yolu Kısa Film Yarışması'nın ise ikincisi düzenlendi. 4. BAK SETEM Akademi Ödülleri başlığı altında düzenlenen yarışmada Türkiye, Çin, Azerbaycan ve İran'dan toplam 19 kısa film yarıştı. İran'ın odak ülke olduğu festivalde ödüller sahiplerini bulurken, En İyi Kısa Film Ödülü alan filmin gösterimi gerçekleşti.
Belgesel, animasyon ve kurmaca film kategorilerinde toplam 83 eserin yarıştığı yarışmada en iyi ödüller sahiplerini buldu. Tören sırasında ödül alan En İyi Belgesel, En İyi Animasyon ve En İyi Kurmaca filmlerin gösterimi gerçekleşti. 2. Koruncuklar için BAK Liselerarası Kısa Film ve Senaryo Yarışması Ödülleri alan eserler ve isimler şöyle:
"En iyi kurmaca film: Kedilerde Gider - Sezen Bildiren, en iyi yönetmen, Hoşçakal - Batuhan Çelik.
En iyi senaryo: Sessizliğin Dili - Burak Gençay, Hep Yek - Çağla Dündar.
En iyi görüntü yönetmeni: Beni Nazikçe Sev - Açı Lisesi Film Kulübü.
En iyi kurgu: Complimentary - Selim Aydın
En iyi kadın oyuncu: Hoşçakal - Atay Barburoğlu
En iyi erkek oyuncu: Müptela - Bedirhan Haydut
Jüri özel ödülü: Uzak - Bora Yavuz Subaşı, Nasılım - İlkay Köse, Cenk Adlı Holywood Klişesi - Ayşe Yağmur Doğan
SETEM Özel Ödülü: Gel Kardeşim - Mustafa Oruç, Emirhan Gençtürk
Mülteci temalı en iyi senaryo ödülü: Cennette Yemek Yiyelim - Deniz Bostan
Uluslararası İpekyolu Kısa Film Ödülleri alan eserler ve isimler şöyle:
En iyi film: Wound - Ali Rıza Salmanpur
En iyi yönetmen: The Unclean – Bahman Baham Ark
En iyi senaryo: Köprü - Reza Jamali
Jüri özel ödülü: Karlı Damlar - Hayede Moradi ve Ben İsmetem - Leyla Novruzi"
4. BAK SETEM Akademi Ödülleri alan eserler ve isimler şöyle:
En iyi belgesel ödülü: Süheyla - Gökhan Öcal, Yaşamın Kıyısında - M. Ali Poyraz
Belgesel dalında en iyi yönetmen: Kıllıt - Zeynep Altay
Belgesel dalında en iyi görüntü yönetmeni: Vefa - Baran Vardar
Belgesel dalında en iyi senaryo: Savaşın Konukları - Burçak Evren, Müjgân Taner
Belgesel dalında en iyi kurgu: Doğacan Aktaş - Ayva Göbeği, Dağların Oğlu- Y. Selim Taşçıoğlu, Hacı Elmas
Belgesel dalında jüri özel ödülü: İsterdim - Hasan Erdoğmuş
Animasyon dalında en iyi film ödülü: Arkhe - Batuhan Köksal
Animasyon dalında jüri özel ödülü: Önyargı - Fatih Yaşar
Kurmaca dalında en iyi kısa film ödülü: Sokak Sineması - Ömer Ferhat Özmen
Kurmaca dalında en iyi yönetmen ödülü: Medi - Resul Sakınmaz
Kurmaca dalında en iyi görüntü yönetmeni ödülü: Yeryüzündesin - Cevahir Şahin
Kurmaca dalında en iyi senaryo ödülü: Ayakkabı - Serhat Gönen, Aslı Bankoğlu
Kurmaca dalında en iyi kurgu ödülü: Yeryüzündesin - Umut Beşkırma,
Kurmaca dalında en iyi kadın oyuncu ödülü: Yeryüzündesin - İpek Türktan Kaynak Eflin - Hilal Çelebi
Kurmaca dalında en iyi erkek oyuncu ödülü: Sokak Sineması - Cavit Ak
Kurmaca dalında jüri özel ödülü: Gül Ali - Gökhan Altuntaş, Güney Kutbu - Emin Akpınar
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