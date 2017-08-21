Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü Satranç Turnuvası sona erdi. Dereceye giren çocuklara madalya ve kupaları, turnuvaya katılan tüm öğrencilere ise, katılım belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan kültür merkezleri ve belde evlerinde satranç kursuna devam eden öğrencilerin katıldığı turnuva, 19-20 Ağustos tarihinde 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 7-12 yaşarası 120 çocuğun katılımı ile gerçekleşen turnuvada, çocuklar iki gün boyunca 6 maç üzerinden müsabakalar yaptı. Türkiye Satranç Federasyonu gözlemcilerinin de bulunduğu turnuvada iki kategoride derecelendirme yapıldı. Turnuva neticesinde 7,8 ve 9 yaş gurubunda Yahya Avcı birinci, Alperen Hafıza ikinci ve Ali Mert Tan üçüncü oldu.

10, 11, 12 yaş gurubunda ise, Ömer Ahmet Gündüz birinciliği elde ederken, Mustafa Yavuz ikinci, Efe Soğancı da üçüncü oldu. Tepebaşı Belediyesi 3'üncü Satranç Turnuvası'nda ilk üçe girme başarısı gösterenlere madalya ve kupa, ilk 10'a girenlere madalya ve tüm öğrencilere de katılım belgesi taktim edildi.

Ayrıca Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Etkinlikleri kapsamında satranç kursuna katılan çocuklar ve aileleri de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye yetkililerine teşekkürlerini iletti.