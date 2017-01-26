35 saniyede 23 telefon çaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde büyük bir markete giren hırsız 35 saniye içerisinde 70 bin lira değerindeki 23 cep telefonu çaldı. Hırsız, polis ekiplerince çaldığı cep telefonlarıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümbet Mahallesi'nde bir süper markete giren S.A. isimli şahıs, 35 saniye içerisinde 23 cep telefonu çaldı. Çaldığı telefonları satmak için İzmir'e giden hırsız polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. S.A'nın yanı sıra Y.Ö. isimli şahıs da gözaltına alındı. Şahsın cep telefonlarını çalma anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büroya getirilen 2 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.