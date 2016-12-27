300 öğrenci milli şairi andı

Esenler Belediyesi, ölümünün 80. yıldönümünde düzenlediği programla milli şair Mehmet Akif Ersoy'u 300 öğrenci ile birlikte kabri başında dualarla andı.

Esenler Belediyesi'nin Mehmet Akif Ersoy'un ebediyete intikalinin 80. yıldönümü münasebetiyle düzenlediği program kapsamında Esenlerli öğrenciler, milli şaire vefasını gösterdi. Esenler'deki 10 okuldan 300 öğrenci, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında usta şair Akif'e dualar etti.

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, "Bugün Esenler'den 10 okuldan gelen 300 öğrenci ile milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenledik. Çocuklarımız hem milli marşımızın şairini hem de Akif'in hayat katmış olduğu milli manevi değerleri, burada bir kez daha hocalarından, öğretmenlerinden ve idarecilerinden dinlemiş oldular. Aynı zamanda vatan, millet ve din adına fedakarlık yapanların asla unutulmadığını da gördüler. Onun yolundan gidebilecek, onun değerlerini üstün tutabilecek anlayışta gençlerimizin yüreklerindeki ışıltıyı görmüş olduk. Bu da bizi gelecek adına ümitlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un kabri başına gelerek dualar ve şiirler eşliğinde usta şairi andı.