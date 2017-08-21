3 puan 3 golle geldi

Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki saha olayları nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezası alan Atiker Konyaspor'da stadın güney tribününe, "Vatan için ölmek kaderim. Böyle kaderin ellerinden öperim. İyi ki varsın Eren." yazılı pankart serildi.

Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Atiker Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Traore'nin sakatlığında forma şansı bulan yeni transfer Musa Araz, attığı 2 golle maçın yıldızı oldu.

Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, 24. dakikada Musa Araz'ın golüyle skorda dengeyi bozdu. 43'te sahneye çıkan Skubic, attığı kafa golüyle de Konyaspor'u soyunma odasına 2-0 önde götürdü. İkinci yarıda da hız kesmeyen Konyasporda sahneye bir kez daha Musa Araz çıktı ve 53. dakikada farkı üçe çıkardı. Gençlerbirliği'nin kalan dakikalardaki çabası sonucu değiştirmeye yetmeyince karşılaşma Konyaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Konyaspor ilk galibiyetini alırken Gençlerbirliği 1 puanda kaldı.

ATİKER KONYASPOR 3-0 GENÇLERBİRLİĞİ (MAÇ SONUCU)

Goller: Dk. 24 ve 53 Musa Araz, Dk. 43 Nejc Skubic (Atiker Konyaspor)

Stat: Konya Büyükşehir Belediye (Ev sahibi takım seyircisiz)

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Mehdi Bourabia, Ömer Ali Şahiner, Musa Araz, Milosevic, Fofana

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Gençlerbirliği: Hopf, Zeki Yavru, Palitsevich, Luccas Claro, Halil İbrahim Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Khalili, Issah, Milinkovic, Serdar Özkan, Rantie

Teknik Direktör: Ümit Özat

Sarı Kart: Dk. 45 Deni Milosevic (Atiker Konyaspor)