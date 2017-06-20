22. yardım tırı Gemlik’ten yola çıktı

Gemlik Belediyesi'nin destekleriyle Suriye'ye gönderilen 22. tır dualarla yola çıktı.

Gemlik Belediyesi'nin yanı sıra, sivil toplum örgütleri ve hayırsever vatandaşların desteklediği yardımlarda 25 tonluk gıda malzemesi bayram öncesinde yetiştirilmek üzere Gemlik'ten gönderildi. Gemlik'in bir kez daha farkını belli ettiğini vurgulayan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Müslümanları bir vücudun uzuvlarına benzetti. Suriye'de 5 yıldır süren zulmün, Türkiye'deki herkesi etkilediğine dikkat çeken Refik Yılmaz, yardım tırlarına destek koyan herkese teşekkürlerini sundu.

Duaların ardından 25 ton gıda malzemesi taşıyan yardım turu, İ.H.H. yöneticileri ve Belediye Başkanı Refik Yılmaz tarafından uğurlandı.