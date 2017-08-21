1907 ÜNİFEB’den görme engellilere maç anlatımı

1907 ÜNİFEB, 2015 Kasım ayından bu yana görme engellilere basketbol maçlarının anlık sesli betimlemesini bir ses sistemi aracılığıyla yaptığı projesini bu kez Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ile futbolda uyguladı.

Daha önce Euroleague normal sezonu Real Madrid deplasmanında ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla sonuçlanan Final Four organizasyonunda gerçekleştirilen proje, Trabzonspor maçı ile 30. kez hayata geçirilmiş oldu.

1907 ÜNİFEB Projeler Komitesi Sorumlusu Efe Bayraktar, "Bundan sonra projeyi elimizden geldiğince tüm branşlarda gerçekleştirmek istiyoruz. Daha geniş bir kitleye ulaşarak olabildiğince çok görme engelliye dokunmak en büyük dileğimiz. Bu projenin tüm spor ve taraftar organizasyonlarına örnek olmasını diliyoruz. Umarız her renkten görme engelli bu proje aracılığıyla hem sahada olup biteni anlık olarak anlama hem de sporun heyecanını yerinden yaşama imkanına sahip olabilir." ifadelerini kullandı.