18 yaşındaki genç kazayla kendini vurdu

Muş'un Hasköy ilçesinde tüfekle oynarken kazara kendini vuran 18 yaşındaki bir genç, hayatını kaybetti.

Alınan bilgi ve iddialara göre, Hasköy ilçesine bağlı Gökyazı köyünde, evdeki tüfekle oynayan S.Ö. (18) isimli genç, tüfeğin bir anda ateş alması sonucu kalbinden vuruldu. Silah sesi üzerine odaya giren aile fertleri, S.Ö.'yü kanlar içerisinde görünce 112'yi arayarak ambulans istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra talihsiz genci, Hasköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan S.Ö. kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye alınırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.