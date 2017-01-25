15 Temmuz kahramanlarından Şerife Boz: “Oğlumu tankın üstünde görünce ve selayı duyunca çok etkilendim”

15 Temmuz gecesinin kadın kahramanlarından olan Şerife Boz, "Oğlum tankın üzerine çıkınca ve okunan selayı duyunca çok etkilendim" dedi.

Bağcılar Belediyesi 14. Kadınlar Şurası'nda 15 Temmuz darbe girişiminde kadınların cesur duruşu, kadınların sivil toplum faaliyetlerine katılımı ile subliminal mesajlardan korunma ve demokrasi kahramanı kadınlar ele alındı. Halk Sarayı'nda düzenlenen programın açılışında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı duran milletin yeniden silkinerek Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu yaşattığını anlattı.

Moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Esra Elönü'nün yaptığı programa konuşmacı olarak Senarist Ayşe Karaköse, 15 Temmuz gecesinin kahramanlarından Şerife Boz ile İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği Başkanı Funda Ozan Akyol katıldı. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını paylaşan Boz, televizyon izlerken köprünün kapatıldığını gördüğünü ve eşiyle paylaştığını söyledi. Darbe girişimi olduğunu anladıklarını belirten Boz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine tekbir getirerek oğulları ve torunlarını yanına alıp kamyonla Taksim'e çıktığını anlattı.

"Oğlum tankın üzerine çıkınca duygulandım"

Oğlu tankın üzerine çıktığı ve minarelerden selanın okunduğu sırada çok etkilendiğini ifade eden Boz, şöyle konuştu:

"Ben o mahşer yeri gibi yere vatanım, bayrağım ve milletim için gittim. Yine olsun yine korkmadan giderim. Şehit olmayı çok arzuladım. Ancak Allah (c.c) nasip etmedi. Başımı yere vurdum, kolumu incittim. Demek ki herkese şehitlik nasip olmuyor."

"Kadın ve Sivil Toplum Faaliyetleri" konulu sunum yapan Akyol ise, FETÖ'nün çocukları ailelerden kopardığını belirtti. Ailenin toplumun kalesi olduğunun altını çizen Akyol, "Aile kurumunun korunmasına dönük çalışmalar yapmazsak uygulanan kötü politikalar büyük zarar verir. Ailelerinin ilgi göstermediği çocuklara uyuşturucu tacirleri ulaşıyor. En küçük bir boşlukta çocukları tuzağa düşürüyorlar. Son zamanlarda bilgisayarda eşcinselliği olumlu gösteren sitelerin sayısı arttı. Aileler çok dikkatli olmalı. Çocuklarını televizyon izlerken yalnız bırakmasınlar" uyarısında bulundu.

Akyol, "Gençlerimiz çevre ve hayvan hakları gibi çalışmalara katılmalı ve karar alınan yerlerde olmalı. Sivil toplum örgütleri de sorun çözme yeteneğine kavuşmalı" diye konuştu.

"25'inci kareye dikkat"

Subliminal mesajların tehlikesine dikkat çeken Senarist Ayşe Karaköse de, Rusların ve ABD'nin filmler aracılığıyla mesajlar verdiklerini ifade etti. Sovyet hükümetinin yıllarca kendi propagandasını yaptığını belirten Karaköse, gizli mesaj vermenin yolunu bulduklarını anlattı. Karaköse, şunları söyledi:

"ABD'nin Hollywood dünya sineması da kendi film dillerine uyacak şekilde mesajı gizleyerek vermenin yollarını buldu. 25. kareyi kullanıyorlar. Saniyede 24 kare akan bir filmin içinde fazladan bir kare eklenmesiyle 25. kare oluşuyor. Dövüş Kulübü filminde bununla ilgili fazlasıyla örnek görebiliyoruz. Amaçları kafalarındaki yeni dünya dedikleri düzeni mesajlarla anlatmak. Masonik ve satanik yapıya itaat eden, şeytanın yolunda giden, onların ürünlerini satın alan ve algılarıyla yönlenen bireyler istiyorlar."