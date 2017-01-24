15 kiloluk levrek görenleri şaşırtıyor

Karadeniz'de 15 kilogram ağırlığında 3 adet levrek balığı yakalandı.

Kastamonu İnebolu ilçesinde kıyı ağlarına takılan 15 kiloluk 3 adet levrek balığı balıkçı tezgahlarında yerini aldı. İnebolu'da balık satıcılığı yapan Mevsim Balıkçılığın sahibi Mustafa Akdemir uzun süredir bu şekilde 15 kiloluk dev levrek balığına rastlanılmadığını belirterek yaklaşık olarak 1 metre boyundaki balıkların İnebolu sahilinden yakalandığını söyledi. Akdemir, İnebolu'daki kıyı balıkçılarının ağlarına vuran dev levreklerin 15 kg ağırlığında ve 1 metre boyunda olduğunu belirterek Karadeniz'deki en lezzetli balıklar arasında bulunan deniz levreği balığının kilosunun 50 TL ye satışa sunulduğunu ifade etti.