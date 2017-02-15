14 yıl sonra ilkokul öğretmenini buldu

Uşak Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi Şair Bedirhan Altın, ilkokul öğretmeni Bayram Ali Dur'u görev yaptığı Tevfik Emin Başarır İlkokulunda buldu.

Öğretmen olma hayalinin sürdüren Altın, Çan İstiklal İlkokulunda üç yıl eğitim aldığı öğretmeni Bayram Ali Dur'u görev yaptığı okulda ziyaret etti. Duygulu anların yaşandığı buluşmada "insanlar kelimelerle düşünür" sözlerini hatırlatan öğretmeni Dur, "14 yıl önce pırıl pırıl bir öğrencim olan Bedirhan'ı büyümüş olarak buldum. Özel bir öğrencimdi. Ben öğrencilerime sınıfta şiir okurdum. Onlarda şiir okurdu. Ben onlara "çok kitap okuyun" derdim. Bedirhan'da çok kitap okumuş ve bugün bir yazar olmuş. Hem üniversite öğrencisi hem de kitap yazarı. Tüm ülkede şiir kitapları okunan bir yazar. Ben çok mutlu oldum, kendisi ile gurur duydum" dedi.

Şair Altın ise şubat ayı programı kapsamında Çan Belediyesinin düzenlediği imza ve söyleşi günlerine katılmak üzere geldiğini öncesinde de kendisine emek veren sevgili öğretmeni Bayram Ali Dur ile hasret gidermek istediğini kaydetti.