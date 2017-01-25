Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner, 13 yılda tarım ve hayvancılığa 1 milyar TL destek sağlandığını söyledi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü İbrahim Başak, il müdür yardımcıları, 9 şube müdürü ve 13 ilçe müdürüyle özel bir restoranda bir araya gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner, 2016 yılı faaliyetlerini değerlendirerek 2017 hedeflerini anlattı. Toplantının ardından İHA muhabirine konuşan Müdür Altuner, 2016 yılında kırsal kalkınma kapsamında yıl içerisinde 30,9 milyon TL'lik bir destek ödemesi gerçekleştirildiğini söyledi. Altuner, "Yine il koordinatörlüğümüzün de faaliyetlerine bakacak olursak, burada sözleşme imzalanan proje sayısı 132, yatırım tutarı 79,2 milyon TL ve 40,9 milyon TL civarında ise bir hibe tutarı ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bunların toplamına bakıldığında, 2016 yılı içerisinde 88 milyon liralık bir destekleme ödemesi yapıldığını görüyoruz" dedi.

Bir yılda 86 milyon TL'lik hibe desteği

2016 yılı desteklerinin başlıklarına göre dağılımını değerlendiren Altuner, "Burada mazot-gübre desteği, toprak analizi ve diğer desteklerle beraber 30,3 milyon liralık bir destekleme ödemesi gerçekleştirdik. Fark ödemesi dediğimiz önceki desteklemelerin toplamı 879 bin lira, hayvancılık destekleri toplamı ise 4,3 milyon TL'dir. Bu desteklemeler içerisinde anaç koyun-keçi desteği, buzağı, süt ve suni tohumlama gibi destekler yer almaktadır. Kırsal kalkınma desteklerini buraya dahil edersek 10,5 milyon TL'lik bir desteğimiz söz konusudur. Ayrıca az önce bahsettiğim desteklemeler dışında ayrıca 86 milyon TL'lik 2016 yılı rakamları içerisinde yapılan bir hibe tutarı var" diye konuştu.

"14 yılda 4 katı destek artışı meydana geldi"

2003'ten 2016 yılına kadar gerçekleşen tarımsal destekleme toplamının 1 milyar TL tutarında olduğunu ifade eden Fevzi Altuner, şöyle devam etti:

"Bu desteklemelerin tarımda meydana getirdiği değişim ise fevkaladedir. 2002 yılında 26,7 milyon TL'lik bir destekleme yapılıyorken, bu oran 2016'da 86 milyon TL'lik bir desteklemeye ulaşmış ve destekleme anlamında 4 kat bir artış meydan gelmiştir. Ayrıca hayvancılıkta özellikle sığırda yerliden saf ırka doğru bir değişim meydana gelmiş ve çok büyük işletmeler bu alanda kurulmuştur. Bu yönüyle de hem hayvancılık hem de tarımda yeni istihdam alanları oluşturulmuş, sebzecilikte ise ilimiz ciddi anlamda bir ilerleme kaydetmiştir. Burada jeotermal kaynaklı ve güneş enerjisi ısıtmalı çok modern sera projeleri gerçekleştirilmiştir."

Genç Çiftçi Projesi'ne 18 bin müracaat

Yine 2016 yılında icra edilen önemli projelerden bir tanesinin de "Genç Çiftçi Projesi" olduğuna işaret eden Altuner, "Bu çerçevede biz 18 bin civarında bir müracaat aldık. İlimize öngörülen 216 projenin 152'sini biz hayvancılıkta kullandık. 64 tanesini ise bitkisel üretimde değerlendirdik. Proje ile ilimize 6,5 milyon TL'lik bir kaynak sağladık. Yine yıl içerisinde mera çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çerçevede 1 milyon 539 bin hektarlık mera alanımızın yaklaşık 203 bin dekarı, mera ıslah çalışmalarına dâhil edilip, bu noktada 19 proje ile bu alanlar ıslah edildi" ifadelerini kullandı.

İlde ayrıca arazi tapulaştırma çalışması yürütüldüğünü belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Altuner, özellikle çevre yolunun geçtiği 13 mahallede yaklaşık olarak 13 bin hektarlık alanda tapulaştırma çalışmaları yürütüldüğünü, bunun için 7 milyon TL civarında bir kaynak ayrıldığını kaydetti. Buradaki hedeflerinin ise 2023 yılında 143 bin hektar alanda tapulaştırmanın tamamlanması olduğunu kaydeden Altuner, 2017 yılı planlamalarını ise şöyle anlattı:

"İlimizde özellikle Doğu Anadolu Projesi (DAP) kaynakları kullanılarak, bizim bakanlığımızın dışında da kaynak kullanımı öngörülmekte ve buralarda da meyvecilik projeleri, hayvancılıkta kullanılacak kimi projelerimiz yer almaktadır. Bunlarla alakalı başvurular yapılmıştır. Ayrıca kırsal kalkınma destekleme alanında bizler basınçlı sulama desteklerinde çağrı dönemindeyiz. 14 Şubat tarihine kadar bunun çağrısını devam edeceğiz. 2016 yılında 50 civarında basınçlı sulama sitemi kurduk, 2017 yılında da çalışmalarımız devam edecek. İlimizde son yıllarda artan sebze potansiyelini 2017 yılında da değerlendirmeye çalışacağız. Bu anlamda yeni yılın camiamıza tarım sektörüne faydalı projeler getireceğine inanıyoruz."

2016 yılı sonu itibarıyla IPART-1 alanındaki desteklemelerini kapattıklarını ifade eden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü İbrahim Başak ise, belirlenen alanlardaki yatırımlara yüzde 50 ile yüzde 70 arasında hibe desteği verdiklerini, bütün projelerin KDV ve tüm vergilerden muaf olduğunu hatırlattı.

Başak, ayrıca 2016 yılı faaliyetlerini de önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.

Toplantı, 2017 öngörülerinin anlatılması ile sona erdi.