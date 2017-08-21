12 Dev Adam, İsrail’i mağlup etti

Tel Aviv'de oynanan hazırlık turnuvasına katılan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ev sahibi İsrail ile oynadığı mücadeleyi 84-83'lük skorla kazandı. Ay-yıldızlılar, turnuvanın ilk gününde ise Slovenya ile karşılaşırken, maçtan 86-84 galibiyetle ayrılmıştı.

Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmayı Türkiye Cumhuriyeti Tel Aviv Büyükelçisi Mustafa Kemal Ökem, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF 1. Başkan Vekili Özden Pelister, TBF 2. Başkan Vekili Methi Bengisu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Beşok, Mecit Mert Çetinkaya ve TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün de takip etti.

12 Dev Adam, mücadeleye Kenan Sipahi, Sinan Güler, Göksenin Köksal, Cedi Osman ve Semih Erden beşiyle başladı. Oyunun başında pota altına top indirerek hücum eden rakibi karşısında milliler, Sinan Güler ve Göksenin Köksal ikilisiyle skor buldu. Düşük tempoda geçen ilk periyotta Howell ve Dawson ikilisiyle basketler kaydeden İsrail, 7.dakikada skoru 17-13'e getirdi. Ali Muhammed ve Sertaç Şanlı'nın sayılarıyla skor üreten ay-yıldızlılar, Furkan Korkmaz'ın da üç sayılık basketiyle ilk periyotu 25-24 önde tamamladı. İkinci periyota ön alanda baskılı savunmayla başlayan milliler, pota altında Zalmanson ve Eliyahu ikilisinin sayılarına engel olamadı. Ancak Furkan Korkmaz'ın bire birleriyle hücumu organize eden Türkiye, Semih Erden'in de smacıyla 17.dakikada 40-39'luk skorla üstünlüğünü korudu. Son bölümde hızlı hücumlarla basketler bulan İsrail, devre sonunda durumu 50-42'ye getirdi.

Üçüncü periyotun başında pota altında Semih'i kullanan ay-yıldızlılar, savunmada Howell ile Eliyahu ikilisini durduramadı. Ancak hızlı hücumları Ali Muhammed ve Cedi Osman ikilisiyle değerlendiren milliler, 25. dakikada farkı 3 sayıya indirdi (56-53). Özellikle Cedi'nin bu bölümdeki sayılarıyla skor üreten 12 Dev Adam, Doğuş Balbay'ın da isabetiyle durumu 62-60 yaptı. Ancak Yogev Ohayon'un son dakika içerisinde bulduğu üç sayılık basketle üstünlüğü yeniden eline alan İsrail karşısında milliler son hücumu Furkan Korkmaz ile değerlendirdi. Üçüncü periyot, 64-64 eşitlikle tamamlandı. Mücadelenin final periyotuna tempolu başlayan milliler, savunmada rakibine kolay sayı şansı vermediği gibi hücumda da topu iyi paylaştı. Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle 35.dakikada 74-67'lik üstünlüğü yakalayan Türkiye, Cedi Osman'ın da devreye girmesiyle durumu 83-77'ye getirdi. Son hücumda Ohayon üç sayılık basketle farkı 1 sayıya indirirken, kendisine yapılan faul atışını ise değerlendiremedi. A Milli Erkek Takımı, karşılaşmadan 84-83 galibiyetle ayrıldı.