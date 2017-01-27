112’ye gelen ihbarların yüzde 95’i asılsız

Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, 112'ye gelen ihbarların yüzde 95'inin asılsız olduğunu belirterek, hayatî öneme sahip hattın lüzumsuz yere meşgul edilmemesini istedi.

Karacabey ilçesinde 112 Acil Servis ekiplerini ziyaret eden Dr. Özcan Akan, her gün büyük bir gayretle insanların hayatlarını kurtarmak için mücadele veren 112'nin en büyük meselesinin asılsız ihbarlar olduğunu söyledi. Bursa 112'nin 97 ambulansla önemli bir hizmet verdiğini, ancak gelen ihbarların yüzde 95'inin asılsız olduğunu vurgulayan Özcan Akan, bu konuda vatandaşların daha hassas davranması gerektiğini belirtti.

112 hattının hayati tehlike bulunduğu anlarda aranması gerektiğinin altını çizen Akan, "Bursa'da çağrı hattına her gün gelen 12 bin çağrıdan 650-700 tanesi için ambulans sevk ediliyor. Gelen çağrıların yüzde 95'i asılsız çıkmaktadır. Böyle olunca gerçek hastalara müdahalede geç kalınabilmektedir" şeklinde konuştu.

112'yi arayan vatandaşların o anki heyecanla bazı bilgileri eksik ya da yanlış verdiğini, bunun da olaya müdahale süresini uzattığını belirten İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, "2016 yılında Bursa'da acil vak'aya ulaşma oranı ilk 10 dakika içerisinde yüzde 97, ilk 30 dakikada kırsal alanda yüzde 95'tir. Bu cefakâr arkadaşlarımız sizin hayatınız için mücadele veriyor. Lütfen 112 hattını gereksiz yere meşgul etmeyelim ve trafikteki ambulanslara yol verme hususunda daha hassas olalım. 112'nin bir gün size de lâzım olabileceğini unutmayın" dedi.