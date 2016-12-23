112 görevlilerinin karla imtihanı

Afyonkarahisar'da 112 Acil Servis ekipleri, yolu karla kaplı ortalama bin 700 metre rakımlık bir yayladaki hastaya yaklaşık 1 saatlik mücadele sonucu ulaşarak hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'ın Büyükkalecik beldesine bağlı Çıngıraklı yaylasında yaşayan ve solunum yetmezliği çeken 78 yaşındaki Hüsnü A., isimli vatandaştan ihbar alan 112 Acil Servis ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, bin 700 metre rakımda olan ve yolunda yaklaşık 15 santimetrelik bir kar kalınlığı olan yolun ancak yarısını ambulansla gidebildiler. Sonrasında ambulansın rampayı çıkamaması üzerine 112 Acil Servis'in yardım talebi üzerine Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin (UMKE) olay yerine hareket ettikleri ve sağlık görevlileri ile birlikte 4x4 ambulans ile yaklaşık 1 saatlik bir uğraş sonucu yayladaki hastaya ulaşıldığı ifade edildi. Sağlık ekiplerinin kara karşı yaklaşık 1 saat fedakarca verdikleri mücadelenin ardından yayladaki hastaya ulaşmayı başararak Hüsnü A., isimli hastayı hemen Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdıkları öğrenildi.