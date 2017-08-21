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10,5 kilo esrarı ’Atak’ buldu

10,5 kilo esrarı ’Atak’ buldu

Amasya'da jandarmanın uyuşturucu operasyonu düzenlediği bağevinde 10,5 kilo kubar esrarı "Atak" isimli narkotik köpeği bulurken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

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Amasya'da jandarmanın uyuşturucu operasyonu düzenlediği bağevinde 10,5 kilo kubar esrarı "Atak" isimli narkotik köpeği bulurken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ermiş köyündeki bağevinde düzenlenen operasyona "Atak" isimli narkotik köpeği de katıldı. "Atak" saklanan kubar esrarın yerini kısa sürede tespit etti. Dikili haldeki kenevir bitkileri de sökülerek toplatıldı.

Gözaltına alınan A.K. ile oğlu S.K., sorgularının ardından Amasya Adliyesine sevk edildi. S.K. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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